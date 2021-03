Afm lancia la sua campagna di sensibilizzazione pro vaccinazione contro il covid-19

La campagna di vaccinazione di massa contro il Coronavirus sarà la più grande e complessa della storia d’Italia ed è per questo che necessita del massimo supporto da parte di tutti gli attori istituzionali che ruotano attorno al mondo della sanità italiana, e tra questi c’è sicuramente l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

L’AFM, che gestisce le farmacie comunali sul territorio dell’Aquila, sta ormai da tempo mostrando grande sensibilità verso i temi legati al sociale, accreditandosi come attore e interlocutore nell’ambito delle attività di sensibilizzazione su alcuni degli argomenti più delicati, compresi quelli legati alla pandemia.

A riconoscere all’intero sistema delle farmacie un ruolo chiave nella gestione della pandemia è stato nelle scorse settimane anche il virologo statunitense Anthony Fauci, a capo della task force Usa per l’emergenza sanitaria, che ha definito le farmacie “uno dei luoghi ideali per somministrare il vaccino anti-Covid”.

Ed è per dare il proprio contributo all’attività di informazione e in particolare di sensibilizzazione, che si sta facendo su tutto il territorio italiano, sull’imprescindibile passaggio che nella lotta al Covid 19 rappresenta la vaccinazione di massa, partirà oggi la campagna di sensibilizzazione #mivaccinoanchio, promossa dall’AFM in collaborazione con il Comune dell’Aquila e il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, a sostegno della campagna nazionale “L’Italia rinasce con un fiore”.

Il messaggio di sensibilizzazione è affidato a 8 ambassador (di cui due già vaccinati) provenienti da ambiti diversi - cultura, sport, sociale, education, sanità, istituzioni - tutti/e legati/e al contesto locale, perché l’esempio deve nascere dalle persone che siamo abituati a incontrare nella nostra quotidianità vissuta all’Aquila.

La campagna video è pensata essenzialmente per i social media: sarà divulgata sui canali social dell’AFM (pagina Facebook e profilo Instagram - AFM Farmacie Comunali L’Aquila) e sul sito web istituzionale (www.afm.it), nonché sull’emittente televisiva laQtv, che si ringrazia per essersi messa a disposizione gratuitamente.

“L’AFM, che all’interno del proprio settore di riferimento rappresenta all’Aquila il pubblico, negli ultimi anni si è ritagliata un proprio ruolo sociale, un ruolo che ormai inizia a caratterizzare la percezione che i cittadini hanno dell’Azienda - sottolinea la presidente, Alessandra Santangelo - In questa fase così delicata, che durerà mesi, ognuno deve saper dare il proprio contributo e noi inten-diamo darlo partendo dalla campagna #mivaccinoanchio, pensata per sensibilizzare la popolazione aquilana verso l’importanza che il percorso di vaccinazione ricopre per la nostra comunità, stimolando il senso di responsabilità di ognuno nei confronti degli altri, soprattutto verso coloro che per particolari patologie non possono e non potranno vaccinarsi”.