Turismo, aggiornamento del portale quilaquila.it: invito a ristoratori e albergatori

L’assessore al Turismo e alla Promozione dell’immagine della città del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, rende noto che è in corso l’implementazione del sito internet del turismo www.quilaquila.it allo scopo di fornire maggiori e più qualificate informazioni sulla città le sue bellezze.

Per questa ragione, rivolge un invito a ristoratori e albergatori – nonché alle imprese che, in generale, operano nel campo della ricettività, con ad esempio i B&B – a comunicare i dati relativi alle loro attività "in modo tale – ha spiegato l'assessore Aquilio – di fornire un quadro sempre più ampio dell'offerta turistica in questo ambito". Ogni dato utile (indirizzo, recapito telefonico, e mail, sito internet, pagine social) va inviato alla casella di posta elettronica