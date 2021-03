Vaccini Covid, riaperta piattaforma regionale per over 80, disabili e fragili. Agli anziani somministrate oltre 18mila dosi

“In seguito alle numerose richieste ricevute in questi giorni, abbiamo deciso di riaprire la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 degli ultra 80enni, diversamente abili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia”.

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

La piattaforma era rimasta in funzione dal 18 gennaio fino al 28 febbraio scorsi, registrando l’adesione di oltre 66mila utenti.

“E’ stato un grande risultato – continua l’assessore – che ci ha permesso di organizzare al meglio la campagna vaccinale sui territori in base al numero delle adesioni e alla loro residenza. Nelle prime due settimane gli anziani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 18.023 e si sta partendo già con i richiami. A metà mese contiamo di iniziare con le vaccinazioni dei disabili e delle categorie fragili, con l’auspicio che non ci siano nuovi tagli alle forniture di vaccino che ci vengono recapitate”.

La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it