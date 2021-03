L'Aquila, vaccini Covid: possibile prenotarsi alla farmacia del Torrione

In seguito alla riapertura dei termini per le iscrizioni alla piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 degli ultra 80enni, diversamente abili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia, l’Afm mette a disposizione la Farmacia del Torrione in viale Alcide De Gasperi per assistere tali categorie nella procedura di iscrizione.



È necessario che gli utenti si rechino presso tale sede muniti del tesserino sanitario.

Apertura Farmacia ore 8-20.