Euroservizi, che pasticcio: gli errori della politica condannano la società

Ieri l'Ugl ha diramato una nota, dai toni molto duri, per sottolineare l'impasse in cui è finita la trattativa per il riassorbimento dei 9 lavoratori di Euroservizi Spa, società in-house della Provincia messa in liquidazione nel 2017 (qui è riassunta l'intera vicenda), in Abruzzo Engineering, società in-house della Regione Abruzzo.

Nella nota, l'Ugl attaccava sia la politica locale, colpevole di "aver vantato il fantomatico salvataggio dei posti di lavoro dei dipendenti" sia il commissario liquidatore, l'avvocato e ex assessore comunale Alessandro Piccinini (attualmente presidente della Gran Sasso Acqua), "reo" di essersi dimesso dal suo incarico (assunto nel 2019).

Tuttavia, dalle informazioni raccolte da NewsTown, viene fuori un quadro più complesso.

La riassunzione dei 9 lavoratori di Euroservizi in Abruzzo Engineering non è stata e non sarà possibile, almeno se le cose resteranno come sono adesso, per due motivi.

Il primo è che una parte dei dipendenti di Euroservizi (3 su 9) si è detta indisponibile a passare sotto Abruzzo Engineering perché ciò avrebbe significato, in sostanza, accettare condizioni contrattuali differenti. Questa decisione ha vanificato l'ipotesi del salvataggio tramite la cessione del ramo d'azienda, opzione che sarebbe stata percorribile solo se quest'ultimo fosse rimasto intatto.

Il secondo motivo è che la Regione Abruzzo, per l'acquisizione del ramo d'azienda da parte di Abruzzo Engineering, aveva stanziato 150mila euro per il 2020 e 280mila euro per il 2021 e 2022. Tuttavia Abruzzo Engineering ha fatto notare all'ente che tali risorse erano insufficienti a coprire i costi del riassorbimento dei lavoratori, comprensivi anche di oneri contributivi e fiscali, posto che la Provincia dell'Aquila aveva detto, nel frattempo, che non intendeva farsi carico del pregresso. Abruzzo Engineering aveva dunque evidenziato la necessità di ridiscutere il contratto di servizio con la Regione, per ampliare le convenzioni in essere; passaggio sul quale anche la Regione si era detto d'accordo.

Tuttavia, all'atto pratico, quell'intenzione non si è tradotta in una variazione di bilancio da parte della giunta. E così Piccinini, nella veste di commissario liquidatore, non ha potuto far altro che prendere atto di una situazione ormai non più modificabile, generata prima dal colpevole disinteresse e poi da un intervento tardivo e pasticciato della politica.