Usrc: pubblicato decreto per concessione semplificata e senza limiti temporali dei contributi di modesta entità

E’ stato pubblicato oggi, 4 marzo 2021, con entrata in vigore dal 5 marzo 2021, sul sito istituzionale dell’Usrc e sul sito mic.usrc.it, il decreto n. 8 che definisce le modalità di erogazione dei contributi relativi agli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ricadenti nei centri storici dei Comuni del Cratere, in deroga alle previsioni di cui all’art. 13 del Decreto del 6 febbraio 2014 n. 1, per contributi di importo inferiore ai 600 mila euro lordi complessivamente ammessi.

Lo annuncia l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere.

“Con le nuove norme introdotte, nei casi suddetti sarà possibile consegnare i Sasl non più almeno ogni 3 mesi o al raggiungimento di almeno 200 mila euro di lavori eseguiti”.

“La semplificazione è stata adottata per andare incontro in particolar modo alle piccole e medie imprese, in situazioni di particolare difficoltà a causa della emergenza da Covid-19”.