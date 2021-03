L’8 marzo del Conservatorio dell’Aquila con "Donne in scena"

Il Conservatorio di musica “A. Casella” dell’Aquila celebra la Giornata della donna, il prossimo 8 marzo, con un concerto tutto in rosa.

“Donne in scena” è l’appuntamento previsto per lunedì prossimo, 8 marzo appunto, a partire dalle ore 18.00 in streaming sui canali social del conservatorio.

Protagoniste musiciste e cantanti allieve delle Professoresse Maria Di Giulio (arpa) Lee Hyo Soon Canto, Stefania Ganeri (pianoforte). Dunque un pomeriggio all’insegna del talento e del virtuosismo femminile per riflettere, attraverso la musica, sul ruolo delle donne anche nel mondo dello spettacolo e dell’alta formazione musicale.

Le protagoniste del concerto sono: le arpiste Maria Concetta Stati e Maria Letizia Martinangeli, le pianiste Margareth Coda, Francesca Gesualdo e Francesca Rivellino, soprano Giorgia Rastelli. Il programma prevede esecuzioni che spaziano nella storia della musica, da J.S. Bach a D. Shostakovich, a M. Caporale passando per Beethoven, Rossini, Donizetti e molti altri.

PROGRAMMA

J. S. Bach - Due Preludi

L. van Beethoven-Bagatella n..25 'Per Elisa'

A. Zabel - Marguerite au Rouet

arpista - Maria Concetta Stati

G. Rossini - "Ah! Voi condur volete...Ah! Donate il caro sposo..." da 'Il Signor Bruschino'

G. Donizetti - "Regnava nel silenzio" da 'Lucia di Lammermoor'

V. Bellini - "O rendetemi la speme...Qui la voce sua soave...Vien diletto..." da 'I Puritani'

soprano - Giorgia Rastelli

pianista - Margareth Coda

M. De Falla - Dance du Meunier - Dance du Corregidor

G. Guerra - Apunte Betico

arpista - Maria Letizia Martinangeli

F. Poulenc - Sonata per pianoforte a quattro mani (Prelude - Rustique - Final)

D. Shostakovich - Concertino per due pianoforti op. 94

M. Caporale - Piano Routes (1° esecuzione assoluta)

1. Diatonic Dance

2. Bug's Boogie

3. A True Story

4. Zuze Variations

pianiste - Francesca Gesualdo e Francesca Rivellino

Allieve delle classi di Arpa, Canto e del Corso per Duo Pianistico, delle prof. sse Maria Di Giulio, Hyo Soon Lee e Stefania Ganeri.