Ponte di Sant'Apollonia e Belvedere: ecco a che punto siamo

I lavori di consolidamento strutturale del Ponte di Sant’Apollonia potrebbero essere affidati nel primo trimestre del 2022, con le opere che dovrebbero concludersi alla fine dello stesso anno.

Lo ha confermato stamane il vice sindaco del Comune dell’Aquila Raffaele Daniele che detiene la delega alla ricostruzione dei beni pubblici rispondendo ad una interrogazione del capogruppo di Italia viva Paolo Romano.

La vicenda del Ponte si trascina da anni, dall’agosto 2013 allorquando, con determina dirigenziale, venne approvato il progetto definitivo e, a valle, venne indetta la procedura negoziata per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori. In esito alla procedura, l’appalto è stato aggiudicato prima alla ditta Gheller srl, che ha rinunciato all’incarico, poi alla Cantagalli appalti srl che pure si è tirata indietro.

Dunque, con determina dirigenziale del settembre 2016 la procedura negoziata è stata annullata.

Da allora, è rimasto tutto fermo fino all’affidamento della delega a Daniele, un anno e mezzo fa, che – non essendoci somme sufficienti in bilancio - ha tentato la strada del project financing per il consolidamento del Ponte di Sant’Apollonia e la ricostruzione del Ponte Belvedere; una strada che è stata presto abbandonata dall’amministrazione attiva considerato che l’unico faraonico progetto presentato prevedeva un esborso del Comune pari a 10 milioni di euro.

Ed oggi, a che punto siamo?

In aderenza al progetto del 2013, con gli studi e le analisi allegate che, è stato spiegato dal vice sindaco, rendono improbabile si debba procedere con l’abbattimento, il 4 febbraio scorso è stata avviata la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’adeguamento della progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; dunque, il 17 febbraio si è arrivati al completamento della fase di verifica di congruità della migliore offerta ricevuta.

Nel mese di marzo dovrebbe perfezionarsi l’affidamento della progettazione e si darà avvio alla fase di indagini e al successivo primo step di adeguamento della progettazione definitiva, un procedimento che dovrebbe concludersi entro il mese di maggio. Se a settembre si terrà la Conferenza dei servizi, il progetto potrebbe essere validato e approvato entro il mese di ottobre 2021, con il perfezionamento della progettazione esecutiva e la pubblicazione della gara che potrebbe avvenire prima della fine dell’anno. Ovviamente, se non ci saranno altri intoppi.

Per quel che riguarda il Ponte Belvedere, invece, in Giunta si è arrivati finalmente all’approvazione del progetto definitivo validato; nelle prossime ore partiranno le lettere di invito alle 14 ditte che hanno risposto all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato con cui verrà elaborata la progettazione esecutiva, la demolizione dell’esistente e la realizzazione del nuovo ponte.

Individuata l’impresa, avrà 40 giorni per la stesura del progetto esecutivo; poi partiranno le opere di demolizione e ricostruzione.

I tempi – ha assicurato Daniele – non saranno lunghi, considerato che la campata sarà prefabbricata: la procedura più complessa riguarderà la demolizione dei piloni; se non sarà risolta l’interlocuzione con i residenti del civico 29, bisognerà allontanarli dalle loro abitazioni.

Rispetto al cronoprogramma stilato dal vice sindaco, l’approvazione del progetto definitivo è arrivata con due mesi di ritardo, dovuti all’addio del dirigente Pierluigi Carugno che il 1 gennaio ha preso servizio come direttore generale del comune di Pescara, con le pratiche che sono passate al sostituto.