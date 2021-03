Coronavirus, i dati del 6 marzo: 473 positivi, 25 decessi (6 risalenti ai giorni scorsi)

In Abruzzo si registrano 473 nuovi positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 7 mesi e 98 anni; di questi, 95 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 140 in provincia di Chieti, 112 in provincia di Pescara e 93 in provincia di Teramo.

Sono stati eseguiti 5458 tamponi molecolari e 1848 test antigenici.

ll bilancio dei pazienti deceduti registra 25 nuovi casi, di cui 6 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl; 42046 guariti (+425 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi sono 13107: 631 i ricoverati in area medica (-26 rispetto a ieri), 86 ricoverati in terapia intensiva (-1), 12390 in isolamento domiciliare (+18).

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.