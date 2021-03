Violenza di genere: nuova figura professionale in Questura all'Aquila

Una nuova figura affiancherà il personale della Questura dell’Aquila in difesa delle donne vittime di violenza. E’ il Dr. Andrea Pelliccione, Commissario Capo Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, che collaborerà con l’organico specializzato nella trattazione dei casi di violenza di genere.

La nuova figura, inserita per la prima volta nell’organica della Questura e l’unica di questo genere in Abruzzo, è stata presentata questa mattina, Giornata internazionale delle donne, nella sala di ascolto protetta denominata "Sala Erica", attiva dal dicembre del 2014. Oltre al Dr. Pelliccione, erano presenti il Questore dr. Gennaro Capoluongo, e la Dr.ssa Rosalba Angelone, dirigente della Divisione Anticrimine.

“Con questa importante iniziativa - ha affermato il Questore Capolunogo - intendiamo ribadire il nostro rapporto di vicinanza alla gente. Ci siamo dotati di una risorsa umana, uno psicologo della Polizia di Stato, che affiancherà l’autorità giudiziaria nelle audizioni protette, e collaborerà con il nostro personale specializzato nella trattazione dei casi di violenza di genere, uno dei fenomeni più allarmanti per la società. Abbiamo voglia di instaurare questa sinergia con la collettività che deve essere sempre più forte”.

“Il mio contributo - ha spiegato il dr. Pelliccione - si tradurrà non solo nelle attività di supporto al personale di polizia impegnato nei casi di violenza di genere, ma anche in attività di formazione della professionalità e delle figure già presenti. Coe detto dal Questore queste attività sono un servizio alla collettività, perché per quanto riguarda la violenza e le categorie vulnerabili è necessaria non solo la comprensione ma anche una capacità di lettura e un particolare supporto che può permettere una più proficuo svolgimento dell’attività della Polizia di Stato”.