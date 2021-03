Il Cts al governo: zona rossa nel weekend e accelerare vaccinazioni

Lockdown nel weekend con nuove restrizioni come a Natale, zona gialla rafforzata e zona rossa locale con misure, divieti e regolepiù severe per più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus.

Sono queste alcune delle indicazioni che, a quanto si apprende, il Cts ha messo nero su bianco al termine della riunione di questa mattina, organizzata su impulso del governo, proprio per valutare nuove misure di contenimento in un quadro complicato dalle varianti del covid.

Urge velocizzare la trasmissione dei dati per evitare di fare valutazioni su dati vecchi, un'altra delle indicazioni del Cts a quanto si apprende: per poter applicare la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti per far scattare la zona rossa, secondo quanto avrebbero spiegato gli esperti del Comitato, è infatti necessario velocizzare la trasmissione dei dati così da avere un'incidenza più rispondente al periodo che si sta valutando e non corrispondente a due settimane prima.

Per il Cts c'è inoltre l'esigenza di ridurre l'incidenza per consentire un rapido contact tracing, mentre tra le indicazioni in considerazione della crescita dei nuovi contagi ci sono quelle di porre un'attenzione importante sulla vaccinazione e potenziare il sequenziamento per l'identificazione delle varianti virali.

Le indicazioni del Cts potrebbero essere tradotte in una modifica del Dpcm attualmente in vigore.

Sull'eventualità di un lockdown nazionale, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha affermato: "Penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato. Vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcune misure è necessario. Nel frattempo la vaccinazione va avanti. Sono favorevole", ha aggiunto, "a un lockdown generalizzato ma a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree".