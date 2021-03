L'Aquila: Festival del Gran Sasso 2021, call per manifestazione di interesse a partecipare

Il Festival del Gran Sasso, in vista della sua edizione 2021, apre una call pubblica rivolta ai soggetti interessati e rientranti nelle categorie di seguito elencate volta a ricevere manifestazioni di interesse ad essere coinvolti per collaborazioni e sinergie nel periodo maggio-settembre 2021.

Dal 2014, infatti, il Festival del Gran Sasso promuove il turismo nel comprensorio aquilano del Gran Sasso fornendo materiale informativo ai visitatori, mettendo in rete e garantendo visibilità agli operatori turistici, sportivi e culturali.

I soggetti che si vuole coinvolgere sono:

- Accompagnatori di montagna, per segnalare la propria attività estiva sul Gran Sasso

- Guida turistica, per segnalare la propria attività estiva nel comprensorio del Gran Sasso

- Ristoratori, per segnalare la propria attività presente nel comprensorio del Gran Sasso

- Attività ricettive, per segnalare la propria attività presente nel comprensorio del Gran Sasso

- Pro Loco, associazioni e operatori culturali, turistici o sportivi per segnalare i propri eventi, manifestazioni o attività che si terranno nel comprensorio del Gran Sasso

- Produttori locali, gastronomici o di artigianato, per essere coinvolti in eventuali mercatini

Per aderire è sufficiente inviare all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. le seguenti informazioni:

- Denominazione

- Campo di attività

- Descrizione della propria attività da promuovere con eventuali date e località di svolgimento ed eventuale sito internet

- Nominativo e numero di telefono cellulare del referente