Prestigioso riconoscimento internazionale a dottoranda in Chimica Univaq

Valeria Nori, dottoranda di ricerca in Chimica presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC) dell’Università degli Studi dell’Aquila, ha vinto il secondo posto nella competizione per il Miglior Poster nell’ambito della RSC Poster Twitter Conference, famoso evento online organizzato dalla Royal Society of Chemistry.

L’evento si tiene ogni anno su Twitter dal 2017 e raccoglie poster di ricercatori da tutto il mondo; quest'anno sono stati presentati circa 900 poster da 62 nazioni da tutto il mondo in 24 ore.

Valeria Nori, al terzo anno di dottorato, ha presentato nel poster i suoi risultati ottenuti nell’ambito di una collaborazione con la prof. Rebecca Melen dell’Università di Cardiff riguardo lo sviluppo di una nuova reazione in catalisi sostenibile.