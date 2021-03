L'Aquila, costituita la fondazione 'Ferrante d'Aragona': Inverardi presidente

Con la firma davanti il notaio è stata ufficialmente costituita la fondazione "Ferrante d’Aragona", il nuovo soggetto giuridico di cui faranno parte Comune, Università e Gssi che gestirà l'omonimo collegio di merito.

La presidente della fondazione, indicata dall'Università, è Paola Inverardi, già rettrice dell'Ateneo; il Comune dell'Aquila ha indicato come vice presidente Francesco Bizzari che guida il Cus.

"Lo studentato diffuso più grande d’Italia sarà un potente attrattore di giovani talenti", ha sottolineato il sindaco Pierluigi Biondi; "il nostro territorio aumenta così la sua capacità di crescere in innovazione, economia e prestigio. Le mie congratulazioni vanno al presidente della Fondazione, Paola Inverardi, già nostra rettrice, e al vicepresidente Francesco Bizzarri. Alle strutture degli enti che hanno portato avanti un percorso tecnicamente complesso e affatto scontato, al nostro assessore alle Partecipate, Fausta Bergamotto".

Il collegio "Ferrante d'Aragona", che mira a divenire 'di merito' a seguito dei primi tre anni di sperimentazione che saranno valutati dal Miur, è finanziato con i fondi Restart con una dotazione di 4,3 milioni di euro (ai quali si aggiungeranno 50mila euro versati da Univaq e GSSI in parti uguali), e punta a far nascere una residenza studentesca diffusa, sfruttando gli appartamenti entrati a far parte del patrimonio immobiliare del Comune tramite le sostituzioni equivalenti.

Seicento i posti letto distribuiti su 150 alloggi dislocati tra il centro e la periferia (ma sempre a ridosso delle sedi universitarie già esistenti), che andranno a arricchire ulteriormente la residenzialità studentesca cittadina; di questi 600 posti, 400 saranno totalmente coperti da borse di studio (assegnate a studenti selezionati in base al merito) mentre per i restanti 200 i beneficiari dovranno pagare un canone mensile calmierato. A scegliere la localizzazione degli appartamenti sono stati, in autonomia, Univaq e Gssi.

I collegi di merito come il "Ferrante D’aragona" appartengono alla categoria dei collegi universitari, che in in Italia sono disciplinati da una serie di decreti del ministero dell’Istruzione. Queste strutture non sono semplici studentati. Oltre alle funzioni residenziali, oltre, cioè, al vitto e all’alloggio, devono garantire una serie di servizi aggiuntivi: culturali, didattici (come aule, biblioteche, sale studio ecc), ricreativi e anche sportivi. Devono offrire agli studenti assistenza tutoriale personalizzata, corsi integrativi a quelli accademici e scambi con l’estero.

Di collegi di merito – che sono collegi universitari con requisiti ancor più esclusivi - in questo momento ne esistono, su tutto il territorio nazionale, 55 e vengono finanziati con un apposito capitolo di spesa nel bilancio dello Stato.

Ad accedere al collegio, che, pandemia permettendo, sarà operativo dal prossimo anno sccademico, saranno studenti di Univaq e GSSI ma anche dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Casella.