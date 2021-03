Spostamenti e attività sportiva in fascia arancione, cosa si può fare

Sono 9 le regioni che passeranno in fascia rossa dal 15 marzo: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano rosse.

Sette quelle che rimangono o diventano arancioni (con zone rosse circoscritte): Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta. La provincia di Bolzano è arancione ma adotta restrizioni locali da zona rossa. Controllo in corso sui dati della Basilicata. La Sardegna rimane bianca.

Spostamenti

In zona arancione gli spostamenti sono consentiti dentro il Comune dalle 5 alle 22. Chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine (divieto di recarsi in capoluoghi di provincia). Nel comune sì visite ad amici e parenti, una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under14). Negozi aperti (centri commerciali chiusi festivi e prefestivi). Chiusi bar e ristoranti con asporto fino alle 18 per le attività senza cucina. Chiusi cinema, teatri, musei, palestre, piscine.

Sport e attività fisica

In fascia arancione, come si legge sul sito del ministero dello Sport, è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi non al chiuso. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto.

Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

In zona arancione l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, eccetto che per casi particolari.

Da ricordare anche che le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono consentite esclusivamente per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, come ricorda lo stesso ministero nell'avviso del 4 marzo 2021.

In zona rossa l’attività motoria "è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali".

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospese tutte le attività di palestre e piscine anche se svolte nei centri sportivi all’aperto.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, ma senza pubblico.