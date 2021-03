Coronavirus Abruzzo, i dati del 13 marzo: 320 nuovi casi e 11 decessi (4 risalenti ai giorni scorsi)

Sono 320 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Abruzzo, 64 in provincia dell'Aquila, 103 a Chieti, 69 a Pescara, 72 a Teramo (11 risultano residenti fuori regione o con residenza in accertamento). I decessi sono 11, di cui 4 riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi alle asl). Sono stati eseguiti 5114 tamponi molecolari e 1865 test antigenici. I dimessi/guariti sono, in totale, 45865 (+1212), gli attualmente positivi 11916 (-994), i ricoverati in area medica 649 (-3), i ricoverati in terapia intensiva 94 (+2), le persone in isolamento domiciliare 11893 (-273).