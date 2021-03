USRA: attivata procedura per assegnazione gratuita di beni informatici alle scuole

L’U.S.R.A., nell’ambito di un progressivo ammodernamento dei sistemi informatici ed applicativi a sua disposizione, ha attivato una procedura volta all’assegnazione di beni informatici dismessi, ma ancora funzionanti, a favore degli istituti scolastici della città.

I beni informatici sono personal computer, monitor, tastiere, mouse, cavi e alimentatori e dispongono unicamente del software di sistema.

I soggetti interessati potranno far pervenire manifestazione di interesse all’acquisizione dei suddetti beni, tramite posta elettronica certificata alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le 12.00 del 29 marzo 2021. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet dell’U.S.R.A., www.usra.it.

Tale iniziativa ha l’obiettivo di razionalizzare le risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche e di esprimere attenzione nei confronti delle scuole, che hanno subito profondi stravolgimenti a causa della pandemia in atto. La cessione è da intendersi a titolo gratuito in considerazione che, anche con questo avviso, l’Ufficio Speciale vuole mostrare solidarietà in questo difficile momento ai giovani che rappresentano il futuro della città in ricostruzione e che sono chiamati per le lezioni in Dad.