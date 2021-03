Cimiteri, la giunta approva il progetto da 350mila euro per il nuovo loculario di Paganica

La giunta comunale dell'Aquila ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo loculario del cimitero di Paganica. È prevista la realizzazione di 240 loculi, per un importo complessivo di 350mila euro.

"Prosegue a ritmi serrati l'operazione dell'amministrazione comunale tesa a recuperare e a migliorare i cimiteri del territorio - hanno commentato il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore ai servizi cimiteriali, Fabrizio Taranta - a Paganica era essenziale procedere a un incremento del numero dei loculi e abbiamo proceduto in tal senso. In generale, l'impegno di questa amministrazione sul fronte dell'edilizia cimiteriale è attestato dai fatti. In tre mesi, infatti, la giunta ha approvato progetti per circa 12 milioni di euro, per interventi al cimitero monumentale del capoluogo e a quelli di Arischia, Filetto, Camarda, Roio e Pianola, oltre che, ovviamente, a Paganica".