Sospensione AstraZeneca, la Asl dell’Aquila: “Saltano le prenotazioni del 16 marzo”

“Gli utenti prenotati domani pomeriggio, martedì 16 marzo, all’Aquila e ad Avezzano, per vaccinarsi contro il covid mediante somministrazione dell’AstraZeneca, non devono presentarsi all’appuntamento fissato”.

Lo comunica il Servizio di prevenzione della Asl, in seguito allo stop in via cautelare, deciso dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), nella somministrazione del vaccino Astrazeneca.

“Le prenotazioni di domani, nel capoluogo regionale e in quello marsicano, riguardano insegnanti e forze dell’ordine”.