Carta Tutto Treno: tariffe agevolate per i pendolari abruzzesi

Buone notizie per i pendolari abruzzesi.

La giunta regionale ha infatti approvato una delibera contenente lo schema di accordo con Trenitalia per introdurre, anche in Abruzzo, la Carta Tutto Treno, uno strumento che consente a chi, per spostarsi o andare al lavoro, usa il treno, di viaggiare con tariffe agevolate anche sulle lunghe percorrenze.

La Carta Tutto Treno è un titolo di viaggio rilasciato da Trenitalia in affiancamento all'abbonamento annuale ai treni regionali che consente al titolare di viaggiare anche sui treni a lunga percorrenza, Freccia Bianca e Intercity.

In altre parole, un abruzzese abbonato ai treni regionali che ha bisogno di viaggiare su un Freccia o un Intercity, grazie a questa convenzione potrà farlo senza pagare il biglietto intero ma potendo usufruire di una tariffa scontata, il che significa che potrà prendere in stazione il treno che arriverà prima (regionale, Freccia o Intercity).

Sarà la Regione Abruzzo a corrispondere a Trenitalia la differenza, grazie a uno stanziamento in bilancio di 150mila euro per il 2021 (l’intesa infatti è valida, per adesso, dal 1 aprile fino alla fine dell’anno).

La delibera approvata dalla giunta va a sanare una vera e propria ingiustizia, perché in molte regioni confinanti o vicine all’Abruzzo (per esempio Marche, Puglia, Umbria) questa agevolazione è in vigore già da molti anni. Fino ad oggi i pendolari abbonati abruzzesi non hanno avuto la possibilità di acquistare la Carta Tutto Treno perché la Regione non aveva stabilito i necessari accordi con Trenitalia.

La carta, dice l’accordo, sarà rilasciata “esclusivamente ai residenti in Abruzzo e in appoggio agli abbonamenti alle tariffe regionali o sovraregionali annuali con titolo di viaggio con “origine” in una stazione situata in Abruzzo e destinazione in una stazione compresa nella tratta ferroviaria Termoli-Rimini e viceversa. La carta consentirà di effettuare un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno sui treni del servizio nazionale (treni IC e FB) in 2^ classe (previa prenotazione gratuita del posto). A bordo dovrà essere esibita insieme all’abbonamento e al documento di identificazione. La Carta è individuale, nominativa e incedibile;

La Carta Tutto Treno si potrà acquistare nelle biglietterie Trenitalia ma anche sul sito internet della società e nelle biglietterie self service, "a fronte dell’accertamento, all’atto dell’emissione, del possesso dei requisiti richiesti, cioè residenza in Abruzzo e possesso di un abbonamento regionale annuale".

La Carta ha validità annuale ed è venduta al prezzo di 130 euro (l’anno) per distanze fino a 60 km e di 150 euro (l’anno) per distanze superiori. Non è previsto il rimborso per rinuncia all’utilizzo da parte del viaggiatore.

"Grazie al contributo regionale riconosciuto all'azienda di trasporto accresciamo le opportunità di viaggio a prezzi competitivi. Tutti i pendolari che quotidianamente viaggiano sulle tratte ricomprese potranno così usufruire di un ventaglio più ampio di soluzioni con un costo consono allo loro esigenze” dichiara il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Trasporti Umberto D’Annuntiis.