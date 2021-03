L'Aquila, S. Salvatore: inaugurati i nuovi locali della Medicina riabilitativa

Sono stati inaugurati, al piano terra delll'edificio Delta 7 dell'ospedale dell'Aquila San Salvatore, i nuovi locali ambulatoriali del reparto di Medicina riabilitativa, diretto dal professor Giorgio Spacca.

Presenti, al taglio del nastro, oltre a Spacca, il manager Asl Roberto Testa, il direttore sanitario aziendale, Alfonso Mascitelli, l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, il direttore di presidio, Giovanna Micolucci e, in rappresentanza del Comune dell’Aquila, l’assessora Maria Luisa Ianni.

Nei nuovi locali, la cui ristrutturazione rientrava nel più ampio progetto di recupero del delta medico (finanziato con 7 milioni di euro), il reparto ha raddoppiato il numero dei box con i lettini per la riabilitazione, passati da 10 a 20, e aumentato il numero delle palestre, che ora sono 3. Una volta terminata l'emergenza Covid, inoltre, al terzo piano della stessa palazzina saranno trasferiti anche i 20 posti letto del reparto, in maniera tale che i degenti potranno scendere al piano terra, dove sono gli ambulatori, grazie a due ascensori interni dedicati. Questo riassetto era stato immaginato addirittura prima del terremoto ma finora era stato sempre rimandato, prima, appunto, per il sisma e poi per il Covid.

"Quello di oggi è il raggiungimento di una traguardo a lungo inseguito" commenta il direttore del reparto Giorgio Spacca "La nuova logistica ci consentirà, tra l'altro, di offrire prestazioni riabilitative specifiche per i pazienti che si trovano in fase di recupero post covid. Si tratta di persone che, dopo aver superato la malattia, hanno bisogno di fare riabilitazione sotto l’aspetto motorio e, soprattutto, respiratorio".