Abruzzo, confermata la zona arancione. Marsilio: "In calo i contagi ma non la pressione sugli ospedali". Chieti e Pescara escono da zona rossa, preoccupa la provincia dell'Aquila

L'Abruzzo resta in fascia arancione ma, afferma il presidente della Regione Marco Marsilio, "se non ci fosse stato il decreto Draghi, da lunedì prossimo saremmo tornati in zona gialla, perché per la seconda settimana consecutiva abbiamo un Rt inferiore a 1 Rt nel risultato medio e non solo nella sua curva inferiore e con rischio moderato".

Si è appena conclusa la riunione dell'unità di crisi regionale. L'Abruzzo viene confermato zona arancione con alcuni comuni dove continueranno a essere applicate misure più restrittive. L'ordinanza con l'elenco completo - che al momento conta 41 comuni - arriverà in serata.

La notizia è che l'area metropolitana di Chieti-Pescara uscirà dalla zona rossa regionale ma in compenso ci entreranno alcuni comuni della provincia dell'Aquila, tra cui Castel Di Sangro.

Le scuole, come è noto, continueranno a essere chiuse, a eccezione di asili nido e scuole materne, fino a Pasqua.

"Il dato che abbiamo rilevato" spiega Marsilio "è che nessuna provincia ha 250 contati per 100mila abitanti per settimana, la soglia oltre la quale è auspicabile, dice il decreto, adottare misure più restrittive. Nell'area metropolitana di Chieti-Pescara l'indice è sceso, segno che le misure adottate fin qui hanno funzionato. Da lunedì, dunque, tutta l'area metropolitana potrà tornare arancione a esclusione di Città S. Angelo e Montesilvano".

In zona rossa entrano invece, come detto, alcuni importanti comuni della provincia dell'Aquila come Celano, Castel Di Sangro e Tagliacozzo: "E' la provincia dell'Aquila, in questo momento, quella che dà maggiore preoccupazione in prospettiva, con un Rt alto" osserva Marsilio.

"L'unico vero problema" afferma il governatore "è che mentre registriamo una diminuzione complessiva di positivi e contagi - questa settimana abbiamo avuto 600 contagi e 2mila positivi in meno rispetto alla settimana precedente - non scende il numero degli ospedalizzati e delle terapie intensive. L'andamento epidemiologico ci fa presupporre che dalla prossima settimana inizieranno a scendere anche i posti letto occupati. Non ci possiamo permettere un ulteriore afflusso di malati, abbiamo livelli già molto alti di saturazione".

Quanto ai vaccini, Marsilio afferma: "Siamo già ripartiti con AstraZeneca, spero che tutti i cittadini possano sentirsi rassicurati dopo gli approfondimenti di Ema e Aifa, due rigorose istituzioni scientifiche".