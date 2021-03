Bussi: Consiglio di Stato boccia di nuovo Edison sulle discariche 2A-2B

Il Consiglio di Stato ha bocciato nuovamente Edison che, in una "spericolata richiesta" di revocazione, aveva provato a far tornare indietro lo stesso Consiglio di Stato rispetto alla sentenza con cui aveva stabilito la correttezza dell'ordinanza con cui, nel 2018, la Provincia di Pescara aveva sancito che la multinazionale è responsabile per la gravissima contaminazione delle discariche 2A e 2B.

Notevole per il Forum H2O il passaggio clou del provvedimento con cui i giudici del consiglio di Stato ribadiscono la correttezza della loro precedente sentenza. "Il provvedimento impugnato, pertanto, non ha affatto pretermesso il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria, ma ha semplicemente ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sua applicazione al caso di specie, venendo in rilievo una responsabilità diretta di Edison nella produzione dell’inquinamento del sito".

Significativo che i giudici abbiano pure condannato Edison a pagare 20.000 euro di spese di lite.

Il Forum H2O ricorda i toni accesi e fuori luogo con cui la multinazionale, dopo la prima sentenza, aveva dichiarato che non sarebbe stata acquiescente, annunciando appunto nuovi ricorsi: "A nostro avviso sarebbe meglio per la multinazionale impiegare ora lo stesso zelo dimostrato nelle liti per pagare le spese della bonifica. Sarebbe più produttivo, evitando loro nuove figuracce".