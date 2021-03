Coronavirus Abruzzo, i dati del 20 marzo: 370 nuovi positivi, 35 decessi (di cui 24 risalenti ai giorni scorsi)

Sono 370 i nuovi positivi al Covid registrati in Abruzzo, così ripartiti a livello provinciale: 73 all'Aquila, 163 a Chieti, 65 a Pescara, 64 a Teramo (4 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento).

I decessi sono 35 ma 24 sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi alle Asl. Sono stati eseguiti 4860 tamponi molecolari e 1458 test antigenici. I guariti salgono a 49292 (+424), gli attualmente positivi scendono a 10873 (-90), in calo anche i ricoverati in area medica (668, -4 rispetto a ieri), e i ricoverati in terapia intensiva (83, -5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10122 (-81).