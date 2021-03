Abruzzo sopra soglia d'allerta per percentuale di posti letto occupati da malati Covid

Continuano ad aumentare i pazienti Covid sia in terapia intensiva sia negli altri reparti, con diverse regioni che hanno superato la soglia d'allerta negli ospedali. In particolare, sono 13 i territori sopra la soglia critica in rianimazione.

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 marzo sulla situazione coronavirus in Italia. Nell'ultimo giorno, nel nostro Paese i nuovi casi sono stati 23.832 (il giorno prima erano stati 25.735).

I tamponi processati nell’ultimo giorno sono 354.480, in calo rispetto ai 364.822 di ieri. Nel conteggio, dal 15 gennaio scorso, rientrano anche i test antigenici rapidi oltre ai tamponi molecolari. La percentuale di positivi - considerando il totale dei tamponi - è al 6,7% (ieri era al 7%).

Sono 401 le persone decedute nelle ultime 24 ore: ieri erano state 386. Dall'inizio della pandemia, le vittime sono in tutto 104.642 e i contagiati ufficiali - compresi guariti e deceduti - 3.356.331.

Aumenta la pressione negli ospedali. In terapia intensiva i pazienti Covid sono in tutto 3.387. Nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, sono 23 le persone in più in terapia intensiva rispetto a ieri. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 243 (ieri erano stati 244). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi: sono 27.061 (+203).

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da malati Covid rispetto a quelli disponibili è al 37%. La soglia d’allerta è fissata al 30%. Tra i territori che superano questa soglia ci sono Provincia autonoma di Trento, Marche, Lombardia, Umbria e Piemonte. In totale, superano la soglia critica le due province autonome più 11 regioni.

Escluse le terapie intensive, in Italia la percentuale di posti letto occupati negli altri reparti è del 41%. In questo caso la soglia d’allerta è fissata al 40%. Tra le regioni che superano questa soglia ci sono Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Puglia e Umbria. In totale, le regioni sopra la soglia critica sono 9.