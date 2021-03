Coronavirus Abruzzo, i dati del 21 marzo: 353 nuovi casi e 9 decessi

Sono 353 i nuovi casi di positivi al Covid registrati in Abruzzo, così ripartiti a livello provinciale: 90 all'Aquila, 87 a Chieti, 99 a Pescara, 69 a Teramo (8 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento). I decessi sono 9 ((di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Sono stati eseguiti 5523 tamponi molecolari e 2381 test antigenici. I guariti, sono, complessivamente, 49327 (+35), gli attualmente positivi 11182 (+309), i ricoverati in area medica 671 (+3), i ricoverati in terapia intensiva 85 (+2), le persone in isolamento domiciliare 10426 (+304).