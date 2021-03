"Earth Hour 2021 – Speak up for Nature", il Wwf L'Aquila chiama comuni e territorio a partecipare

Il Wwf L’Aquila rivolge un appello al sindaco Pierluigi Biondi e a tutti i comuni della provincia affinché, il prossimo 27 marzo, "possano aderire a Earth Hour 2021 – Speak up for Nature, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal Wwf Internazionale".

La nota del Wwf

Earth Hour, che giunge quest’anno alla sua XIII edizione, è nata come evento simbolico per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico. Le luci di decine di migliaia di edifici, palazzi, monumenti si spegneranno per un’ora, dalle ore 20.30 alle 21.30 del 27 marzo, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche.

“Earth Hour 2021: schieriamoci con la natura!” è questo il messaggio che il WWF lancia su scala globale quest’anno per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico, contribuendo inoltre a ridurre il rischio dell’emergere e diffondersi delle pandemie.

È sempre bene ricordare come nell’ultimo decennio si siano registrati gli anni i più caldi mai registrati dall’inizio delle serie storiche e il 2020 è stato l’anno più caldo di sempre, insieme al 2016. Ogni anno, ogni giorno, affrontiamo le conseguenze del riscaldamento globale che mettono a rischio gli equilibri ecologici del Pianeta e minacciano la sicurezza e la stessa esistenza dell’umanità (come dimostrano gli incendi devastanti da una regione all’altra del globo, dall’Amazzonia all’Australia, dalla California alla Siberia). Appaiono sempre più necessarie e urgenti azioni concrete che decarbonizzino e rivoluzionino in modo sistemico l’economia, inclusi il sistema energetico e dei trasporti; a livello locale, occorrono scelte coraggiose nella pianificazione e gestione delle nostre città e nella manutenzione del territorio e delle risorse naturali.

Per questo l’edizione 2021 di Earth Hour, che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo in un atto simbolico che si concretizza nello spegnimento delle luci, assume quest’anno un particolare rilievo, trasmettendo il messaggio che è necessario agire subito per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

In questo quadro, chiediamo all’Amministrazione Comunale di aderire ad Earth Hour 2021 attraverso lo spegnimento di luoghi significativi di competenza come per esempio la Fontana Luminosa il 27 Marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30.