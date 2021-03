Progetto Icarus: Arap Abruzzo tra i partner internazionali per soluzioni intermodali di mobilità sostenibile

Prende forma il progetto finanziato con fondi del programma 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme, ICARUS (Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passenger), lanciato per promuovere strategie per le connessioni intermodali nell’area Adriatico Ionica.

Arap Abruzzo, azienda regionale per le attività produttive, è tra i nove partner internazionali del progetto e tra i quattro italiani che attueranno un caso di studio. Il caso pilota che verrà implementato da ARAP è la realizzazione di un app che mira a facilitare gli spostamenti in modalità eco-sostenibile sul nostro territorio. Si tratta di un app che facilita l’accesso agli orari, la pianificazione di percorsi auto/bici nei nodi di trasporto, il ricorso a soluzioni ICT per ottenere un flusso continuo di informazioni e per semplificare i sistemi di pagamento multimodali integrati, la pianificazione di viaggi e l’accesso a servizi intermodali transfrontalieri.

Il progetto, del valore complessivo di 2.200.000,00 euro, ha come obiettivo quello di creare nuove soluzioni intermodali, tenendo conto delle esigenze di mobilità dei passeggeri e consentendo il massimo livello di flessibilità per gli utenti, e di promuovere le connessioni intermodali nella regione ionica adriatica, concentrandosi su tecnologie innovative di mobilità intelligente.

Sviluppo tecnologico e miglioramento dello stile di vita con una particolare attenzione alla qualità dei nostri territori, nell’ambito dell’asse strategico mediterraneo, per una Regione che vuole essere polo attrattivo per investimenti sul territorio e attività produttive nazionali ed internazionali.