Si può viaggiare all’estero per turismo anche partendo da zona rossa

A Pasqua sarà impossibile o quasi muoversi fuori regione ma non fuori nazione.

Gli spostamenti per turismo verso l’estero, dice il ministero dell'Interno, sono sempre possibili anche dalla zona rossa.

Il Viminale ha risposto positivamente a un interpello rivolto da Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating, facendo chiarezza su come la normativa che consente di recarsi liberamente in un Paese dell'area Ue/Schengen potesse conciliarsi con le misure restrittive adottate sul territorio nazionale (zona arancione, rossa).

In base a quanto disposto finora è infatti possibile viaggiare oltre i confini italiani per motivi di turismo verso i Paesi contenuti nell’elenco C. Fino a questo momento, non era chiaro se, tra i motivi di necessità per gli spostamenti fuori dal proprio Comune o dalla propria Regione, potesse rientrare anche il bisogno di raggiungere l’aeroporto da cui imbarcarsi verso l’estero - ovviamente rispetto ai Paesi fruibili per motivi turistici. ASTOI Confindustria Viaggi ha così interpellato il Governo, ricevendo risposta affermativa.

Ci si può spostare anche in zona arancione o rossa verso l’aeroporto presso cui prendere il proprio volo, così da viaggiare per turismo verso i Paesi dell’elenco C. Nello specifico, ecco l'elenco: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.