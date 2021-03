L'Aquila, storie di 'ordinaria' sanità: il ringraziamento di una cittadina al reparto di Urologia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Scrivo questa lettera per ringraziare il reparto di Urologia del San Salvatore dove mio marito ha subito diversi piccoli interventi e, a fine anno 2020, un’operazione davvero importante.

Abbiamo trovato il reparto che 'ordinariamente' vorremmo trovare, un reparto che fa dell’eccellenza la normalità, della qualità la quotidianità. Un reparto che funziona, al quale ci si affida con fiducia, soprattutto in questo periodo così complicato, pieno di ansie e paure; è stato davvero importante sentirsi protetti.

Un grazie a voi tutti, al Primario, Dott. Di Clemente, ai Medici, alla capo sala, agli operatori sociosanitari e a tutto il personale, per l'ottima gestione.

Un ringraziamento davvero speciale va al Dott. Di Pasquale, un medico con capacità professionali e tecnico-chirurgiche di altissimo livello che abbina ad un grande cuore. In questo periodo ha supportato e anche sopportato mio marito, calmando tutte le sue ansie, standolo ad ascoltare senza spazientirsi mai.

Grazie davvero per tutto quello che fate e soprattutto per come lo fate; mettere il cuore nel proprio lavoro permette alla vostra straordinaria preparazione medica di essere l’eccellenza.

Grazie, Marialuisa