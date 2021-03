Abruzzo, vaccinato con due dosi meno del 20% degli over 80

Mario Draghi, durante la sua conferenza stampa odierna ha annunciato che "da oggi sul sito della presidenza chiunque può accedere ai numeri complessivi dei vaccini, regione per regione, età per età, categoria per categoria. Tutto si può verificare sul sito della Presidenza”

OVER 80 - In Italia sono stati finora vaccinati (compreso il richiamo) 983.320 ultraottantenni, pari al 23,52% di questa fascia di popolazione, secondo i nuovi dati pubblicati sul sito governo.it e aggiornati alle 8 di stamani. Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono 2.173.782, il 48,74%.



Otto Regioni hanno finora vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni, secondo i dati. Si tratta di Sardegna 6,32%, Toscana 10,47%, Calabria 13,03%, Umbria 16,57%, Lombardia e Puglia 17,28%, Sicilia 17,86% e Abruzzo 18,49%.

Al capo opposto della classifica ci sono, in testa, la Provincia autonoma di Trento con il 41,37% degli over 80 vaccinati e la Provincia autonoma di Bolzano (35,73%).

Tra le Regioni la migliore è la Basilicata con il 34,88%, poi l'Emilia Romagna con il 30,18%. Tra le altre regioni il Lazio è al 27,56%, il Veneto al 21,03%, il Piemonte al 21,97%.

FASCIA 70-79 ANNI - In Italia è stato finora vaccinato (con due dosi) appena l'1,62% degli over 70 (tra i 70 e i 79 anni), pari a 96.312 persone, secondo i nuovi dati sulla campagna vaccinale. Hanno invece ricevuto la prima dose in questa fascia d'età il 5,64% del totale, pari a 352.227 soggetti. La Regione che ne ha vaccinati con richiamo di più è la Valle d'Aosta con il 2,76%, sul fondo della classifica la Puglia con lo 0,99%.

PERSONALE SCOLASTICO - Nel nostro Paese sono stati finora vaccinati con due dosi 5.599 componenti del personale scolastico, pari ad appena lo 0,87% del totale. Ad aver ricevuto la prima dose in questa categoria sono stati invece 874.810 soggetti, pari al 56,56% del totale.

La Valle d'Aosta è riuscita a vaccinare con richiamo il 12,60% del personale scolastico, mentre tutte le altre Regioni non arrivano nemmeno all'1%, tranne la Campania che ha vaccinato l'1,02% del totale.

SANITARI E RSA - Quasi il 75% del personale sanitario e quasi il 70% degli ospiti delle Rsa sono stati vaccinati con entrambe le dosi, secondo le tabelle pubblicate dal governo con i dati sulla campagna vaccinale aggiornati a questa mattina.

In particolare, il personale sanitario che ha ricevuto le due dosi del vaccino è del 74,87% mentre la prima dose è stata inoculata all'86,24%. Percentuale, quest'ultima che sale al 100% in quattro regioni - Lazio, Lombardia, Sardegna e Veneto - e nella provincia autonoma di Trento.

Quanto agli ospiti delle Rsa, sono invece il 69,65% del totale quelli che sono immunizzati e che dunque hanno ricevuto entrambe le dosi, mentre la percentuale di chi ha avuto solo un'inoculazione è dell'86,92%.