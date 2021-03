Covid Abruzzo, si dimezzano i comuni con le misure più restrittive. Marsilio: "Rt a 0,89 ma preoccupa la provincia dell'Aquila. Contrari a eliminazione zone gialle dopo Pasqua"

Diminuisce, in Abruzzo, il numero dei comuni con restrizioni.

Erano oltre 40, dalla prossima settimana saranno la metà, con soli 3 nuovi ingressi: Lentella (CH), Cerhcio e Pescina (AQ).

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Marco Marsilio al termine della riunione dell'Unità di crisi.

"Tra i comuni in cui cesseranno le misure più restrittive" dice Marsilio "ci sono Montesilvano e Città Sant'Angelo, il che conferma un trend dei contagi in calo in tutta la fascia costiera e nell'area metropolitana di Chieti-Pescara. I contagi crescono, invece, in provincia dell'Aquila, l'unica ad avere un trend in salita, laddove, invece, in tutto l'Abruzzo tutti gli indicatori sono in discesa, dal numero totale dei positivi, che sono stati, questa settimana, 500 in meno rispetto a quella precedente, all'indice Rt, sceso a 0,89, all'incidenza, che si attesta a 170 malati a settimana ogni 100 mila abitanti, ben al di sotto la soglia critica dei 250".

L'aspetto preoccupante, dice Marsilio, è che i casi sono in aumento nei grandi centri, a cominciare dall'Aquila città ma ci sono anche Avezzano e Sulmona. "La Asl" dice Marsilio "è stata invitata a incrementare l'azione di vigilanza e di tracciamento dei contatti. Sollecito i cittadini a essere molto attenti affinché la provincia non subisca una nuova ondata".

Marsilio si è poi espresso su una delle misure che dovrebbero essere contenute nel nuovo decreto a cui sta lavorando il Governo, quella che dovrebe abolire, almeno fino al 30 aprile, le zone gialle.

"Con i dati attuali, saremmo stati gialli anche questa settimana" afferma Marsilio "Non è perché ha avuto un'ondata epidemica anticipata, diventando rossa quando tutti erano gialli, ora l'Abruzzo debba pagare perché siccome tutta Italia diventa rossa devono rimanerci anche tutte le regioni che invece hanno superato quella fase. Credo che i ristoranti e i bar abruzzesi abbiano il diritto di lavorare e di farlo nel rispetto delle regole. Hanno fatto il sacrificio di rimanere chiusi per fare abbassare i contagi. I contagi si sono abbassati. Penso che dopo Pasqua sia giusto e legittimo poter riaprire. Se il Governo farà una proposta diversa, troverà la ferma contrarietà della Regione Abruzzo".