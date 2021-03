Soccorso alpino, De Matteis (Forza Italia): "Bene legge bipartisan per sede all'Aquila"

"Accolgo con grande favore la proposta di legge regionale bipartisan, per portare la sede del Soccorso Alpino all’Aquila, promossa dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, condivisa dal vice presidente vicario del Consiglio Regionale Roberto Santangelo e dal consigliere Americo Di Benedetto. Il progetto di legge, di fatto, sancisce che la sede sia localizzata all’Aquila".

A dirlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Giorgio De Matteis.

Che aggiunge: "Il lavoro svolto dai consiglieri regionali, svincolato dalle logiche di parte e soprattutto di partito, dimostra come la sinergia sugli interessi del capoluogo di regione trovino terreno fertile quando la motivazione è l’amore per la propria terra. In questo modo, i presentatori del progetto di legge hanno dimostrato cosa significa fare sistema ed auspico che questo sia da esempio per tutti gli attori istituzionali aquilani soprattutto quelli che spesso antepongono l’interesse del proprio partito a quello generale".

E chissà che la stoccata non sia rivolta al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che, per equilibri in seno al suo partito, Fratelli d'Italia, ha lasciato andare l'assessore Vittorio Fabrizi per fare spazio in Giunta a Vito Colonna; una decisione che non è piaciuta affatto agli azzurri.