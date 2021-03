Graduatorie Ata di terza fascia, in Abruzzo attese 40mila domande

Sono almeno 40 mila gli abruzzesi che presenteranno domanda per inserirsi nelle graduatorie di terza fascia d’istituto per il personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, addetti alle aziende agrarie, infermieri e cuochi), finalizzate a ottenere le supplenze nella scuola statale.

La stima è fatta dalla Flc Cgil Abruzzo-Molise.

In totale, si prevede che in Italia perteciperanno alla selezione oltre due milioni di persone.

“Molti, tra quelli che si stanno rivolgendo nelle nostre sedi” afferma il sindacato “sono pronti a cambiare provincia e regione pur di inseguire il miraggio di un’occupazione, vista l’enorme crisi occupazionale. Si tratta di dati su cui occorre interrogarsi, e che sono in linea con il processo di spopolamento a cui da anni stiamo andando incontro. Considerata l’emergenza sanitaria, abbiamo organizzato delle iniziative pubbliche in videoconferenza rivolte a tutti, finalizzate a dare le istruzioni basilari per la compilazione delle domande. La prima assemblea, svoltasi martedì 23 marzo, ha visto la presenza di ben 500 persone, per cui abbiamo pensato di organizzare un’ulteriore incontro che si terrà giovedì 1 aprile 2021 dalle 16 alle 18 tramite la piattaforma Google meet. L’iniziativa, in ogni caso, sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della Flc Cgil Abruzzo Molise”.

E’ possibile partecipare per iscriversi o aggiornare il punteggio nella graduatoria relativa ai profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, infermiere e assistente tecnico. Si può fare domanda per tutti i profili per i quali si possiede il titolo di accesso valido.

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono sia quelli generali di accesso al pubblico impiego (cittadinanza Italiana o di uno Stato Ue, età compresa tra i 18 e i 66 anni, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e non rientrare nei casi che ostacolano o impediscono l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione) sia quelli specifici relativi al titolo di studio richiesto da ciascun profilo. Nel dettaglio: assistente amministrativo: diploma di maturità; assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale; cuoco: diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione; guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore della moda; addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale; collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

L’intera procedura è digitalizzata, pertanto la domanda va inoltrata in via telematica tramite il portale “Istanze Online Miur” a cui si può accedere o con l’identità digitale Spid oppure con le credenziali (per chi era già registrato) purché rilasciate entro il 28 febbraio 2021.

Le procedure si sono aperte il 22 marzo. Le domande si possono presentare fino alle 23:59 del 22 aprile.