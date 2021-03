Vaccini, Abruzzo: polemica per la decisione di dare priorità ai magistrati

Sta facendo discutere la decisione di Regione Abruzzo di vaccinare i magistrati e, più in generale, il personale operante presso Procure e Tribunali, insieme ai 'soggetti fragili', nella seconda fase della campagna vaccinale avviata dalle Asl.

Così come previsto dalla delibera di Giunta regionale 173, infatti, al completamento della vaccinazione per gli ultra 80 enni, dei soggetti con elevata fragilità e dei loro caregiver, si deve accompagnare l'inoculazione delle dosi al personale docente e non docente, scolastico e universitario, alle forze armate di Polizia e del Soccorso pubblico e, tra queste, sono dettagliatamente comprese la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e gli altri operatori di polizia tributaria, la Capitaneria di porto, i Vigili del fuoco, la Polizia locale, la Protezione civile e - citiamo testualmente - "gli operatori a vario titolo qualificati Ufficiali di Polizia giudiziaria compreso il personale operante presso le Procure della Repubblica e i Tribunali".

Tant'è vero che la Asl di Pescara ha iniziato in giornata a vaccinare magistrati e cancellieri. E intanto, non si è ancora conclusa la campagna vaccinale sugli over 80 e sui soggetti fragili.

Di fatto, gli operatori della giustizia - ovvero magistrati togati e onorari, giudici di pace, nonché personale amministrativo del Tribunale, della Procura della Repubblica e dei Giudici di pace - vengono equiparati al personale scolastico e alle forze armate. Eppure, tra le categorie previste come urgenti nel piano vaccinale nazionale non sono previsti al momento, così come si evince dalla Gazzetta ufficiale:

La scelta è stata criticata dall’onorevole Pd, Andrea Romano, durante un confronto televisivo su Canale 5; un episodio simile si è verificato anche in Toscana dove avvocati, magistrati e cancellieri di tribunale indipendentemente dall’età, sono stati inclusi una una categoria di "servizio essenziale per il paese" e, per questo, stanno ricevendo il vaccino prima degli altri.