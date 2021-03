L'Aquila: gara di solidarietà per aiutare Macy, la figlia dell'ex campione di rugby neroverde Toby Handley

Tutto il mondo della palla ovale aquilana – Polisportiva L’Aquila Rugby, L’Aquila rugby Asd, Paganica Rugby e Rugby Experience - si sta stringendo, in questi giorni, intorno a Toby Handley, ex giocatore dell’Aquila Rugby, la cui figlia, Macy, di 12 anni, è affetta da una malattia degenerativa della colonna vertebrale.

Macy dovrebbe sottoporsi a un intervento, denominato Vertebral Body Tethering (VBT), il cui costo è di 90mila sterline. La famiglia ha lanciato una raccolta fondi tramite una campagna di crowdfunding, grazie alla quale, finora, sono state raccolte circa 50mila sterline.

Toby Handley, che giocò nell’Aquila Rugby negli anni Duemila, portato dall’ex allenatore Mike Brewer, ha pubblicato su Facebook un appello a condividere e sostenere la campagna. Appello che è stato subito rilanciato dalle società e dai club rugbistici cittadini.

Per la Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd ad attivarsi è stata Maria Clara De Felicis, ex interprete di quegli anni, ha dato il là a una raccolta fondi, iniziata già da alcuni giorni. Ieri, in occasione dell’allenamento domenicale speciale del Settore Propaganda della Polisportiva L’Aquila Rugby, c’è stata una buona risposta di solidarietà per Macy.

“Toby Handley è sempre stato vicino agli amici aquilani, anche nel post – sisma e ora dobbiamo sostenere Macy per contribuire ad aiutarla a raggiungere la cifra richiesta” afferma De Felicis “I tempi sono stretti, purtroppo né il sistema sanitario nazionale né l’assicurazione sanitaria coprono i costi dell’operazione. Facciamo sentire a Toby come batte il nostro cuore neroverde anche a migliaia chilometri di distanza”.

Per partecipare alla raccolta fondi si può contattare Maria Clara De Felicis all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiedere informazioni alla segreteria neroverde al numero 0862-317350 (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20).

"Toby è una persona splendida" scrive su Facebook il presidente della Rugby Experience Marco Molina "e ora ha bisogno del nostro sostegno per aiutare sua figlia. Se potete, restituiamogli un po' dell'affetto che ci ha donato nel periodo in cui è stato un giocatore dell'Aquila Rugby".

Chi preferisce può effettuare la donazione diretta al link con carta prepagata o carta di credito.