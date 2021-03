Priorità ai magistrati in Abruzzo, Pezzopane: "Sui vaccini, Regioni rispettino indicazioni del Governo"

Non si placano le polemiche per la decisione del governo regionale di inserire "gli operatori a vario titolo qualificati Ufficiali di Polizia giudiziaria compreso il personale operante presso le Procure della Repubblica e i Tribunali" tra le categorie prioritarie della seconda fase della campagna di vaccinazione.

La deputata dem Stefania Pezzopane si è appellata al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando come "la campagna vaccinale sia importante per la vita e la salute dei cittadini" e chiedendo che venga impedito alle regioni "di realizzare brutta politica. L'Abruzzo del Presidente Marsilio - ha spiegato Pezzopane - è ancora senza un vero piano vaccinale, ha adottato delle linee guida discrezionali; molti over 80 sono in attesa dei vaccini, per non parlare delle categorie fragili. Eppure questa mattina sono iniziate a Pescara le vaccinazioni della Magistratura. Fermo restando che tutti debbono essere vaccinati e certamente giudici e magistrati, e che la giustizia non si deve fermare, non si può consentire che ogni regione vada per conto suo. E che i Presidenti facciano politica sulla pelle dei più deboli".

Le priorità sono l'età e le fragilità, ha aggiunto la deputata dem, "perché dunque si forza sulle regole? Perché allora non anche gli avvocati e tutti coloro che lavorano nei tribunali? O perché non gli autisti di bus e mezzi pubblici a contatto permanente con il pubblico? Non può essere lasciato al caso, alla convenienza o a strategie politiche ma fermamente collocato dentro i fattori di rischio e l'indice di mortalità. Marsilio continua a fare danni. Rinnovo il mio appello: date regole che debbano essere rispettate o lasciate tutto nelle mani sapienti di Curcio e Figliuolo, con criteri oggettivi ed uguali in tutta Italia".