Sulmona: palestre aperte malgrado i divieti. Multati proprietari e clienti

La Guardia di Finanza di Sulmona ha individuato due palestre che continuavano a svolgere la propria attività e a far allenare i propri iscritti in barba ai divieti imposti dai decreti Covid. A insospettire i finanzieri l’ingiustificato afflusso di persone all’interno dei locali, opportunamente celati da coperte e teli oscuranti.



Nei confronti dei titolari e delle persone individuate all’interno delle palestre è stata applicata la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Per i proprietari, in aggiunta, è scattata la segnalazione al Prefetto di L’Aquila per l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per un periodo da 5 a 30 giorni.