L'Aquila: inaugurato il centro di vaccinazione a Bazzano

Obiettivo: 500 vaccinazioni al giorno, utilizzando fino a 6 postazioni.

Sono questi, in prospettiva, i ‘numeri’ della nuova sede vaccinale anti covid, inaugurata stamane a Bazzano, nei locali dove, negli anni del post-sisma, fu ubicato il Palazzo di Giustizia.

L'hub, che è entrato in funzione sabato, coprirà la zona est affiancando il centro vaccinale di via Ficara, a servizio della zona ovest della città, così da potenziare e velocizzare la campagna vaccinale.

All'inaugurazione hanno presenziato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente del Consiglio comunale del capoluogo Roberto Tinari, il manager della Asl 1 Roberto Testa, il direttore sanitario Alfonso Mascitelli, il direttore del dipartimento di prevenzione Domenico Pompei e il direttore del servizio igiene ed epidemiologia, Enrico Giansante. "Oggi inauguriamo questo centro di Bazzano che, oltre a potenziare le linee di somministrazione dei vaccini, al piano terra ospiterà gli ambulatori e al secondo piano, invece, il contact-center, fino ai giorni scorsi ubicato nell'edificio L3 dell'ospedale San Salvatore, con 16 operatori che risponderanno alle numerose richieste dei cittadini", ha sottolineato il manager Testa. "Ci auguriamo che arriveranno i vaccini: l'indicazione che proviene dal livello centrale è che stia aumentando la disponibilità di dosi e stiamo facendo il necessario per non farci trovare impreparati".

"Questo di Bazzano, insieme al centro di via Ficara, era uno dei 7 punti che avevamo individuato e che abbiamo messo a disposizione della Asl per capillarizzare la somministrazione dei vaccini", le parole del sindaco Biondi; "L'Aquila sta facendo ottimamente la sua parte: c'è la possibilità di implementare ulteriormente i centri extraospedalieri qualora fosse necessario. Ieri ci siamo visti con gli altri 107 sindaci della provincia proprio per capire come attrezzarsi al meglio e superare gli ostacoli imposti da un territorio ostico: l'obiettivo è vaccinare quante più persone possibili e arrivare a coloro che hanno difficoltà a muoversi da casa. Mi sembra che l'Abruzzo stia facendo, comunque, un buon lavoro, con percentuali apprezzabili: speriamo che ci siano i trasferimenti di vaccini adeguati agli sforzi che si stanno mettendo in campo".

La nuova sede di Bazzano è aperta dal lunedì al sabato ma si sta lavorando per incrementare l’impiego di altro personale ed estendere l’apertura, eventualmente, anche alla domenica. Con l’attivazione del secondo punto di inoculazione a Bazzano, si conta di arrivare a 1.000-1.200 vaccinazioni al giorno tra L’Aquila e Comuni del comprensorio.