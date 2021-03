L'Aquila, incendio allo stabilimento Aura: sindacati incontrano l'azienda

Stamane ha avuto luogo un incontro tempestivamente richiesto da FIM-FIOM-UILM territoriali e RSU a seguito dell'incendio divampato nel reparto cavi della AURA (ex Accord Phoenix) nella giornata di ieri e che ha visto anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Premesso che tutti i lavoratori risultano illesi, oggi OO.SS. e RSU hanno preso atto delle spiegazioni e informazioni fornite dall'azienda.

In particolare l'azienda, per tramite del suo rappresentante Proietti, del direttore di produzione Gandolfo e del responsabile per la sicurezza Graziani, ha affermato che l'incendio ha colpito un'area limitata, per cui i danni, comunque ancora in fase di valutazione, risulterebbero circoscritti a uno specifico settore e una specifica macchina.

L'azienda ha inoltre affermato che i fumi che si sono sprigionati durante l'incendio non desterebbero nessuna preoccupazione né per i lavoratori AURA né per l'area circostante.

Rimane, tuttavia, non precisata la natura del mix di materiali che si sarebbe incendiato.

OO.SS. e RSU hanno chiesto all'azienda di implemetare misure atte a tenere costantemente sotto controllo le aree a rischio di incendio, a potenziare l'equipaggiamento di estintori, nonché a selezionare scupolosamente il prodotto da lavorare sulla base di rigorosi criteri di qualità , il tutto al fine di prevenire ogni rischio per i lavoratori e per i cittadini.