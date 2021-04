Parte la sperimentazione della raccolta differenziata di prossimità nella frazione di Sassa

L’Asm, di concerto con l'Assessorato all’Ambiente del Comune dell’Aquila, ha deciso di togliere la raccolta stradale dei rifiuti e attivare in via sperimentale il servizio di raccolta differenziata di prossimità nella frazione di Sassa.

"Siamo consapevoli che il sistema di raccolta differenziata di prossimità comporterà una modifica radicale dei comportamenti individuali e familiari nella gestione dei rifiuti domestici", si legge in una nota della società partecipata, "ma l’Amministrazione vuole intraprendere iniziative concrete volte a sensibilizzare tutti al problema rifiuti e alla pulizia della città. Tutti noi insieme dobbiamo veramente risolvere la questione dei rifiuti ed accogliere positivamente la sfida di avviare al riciclo ed al recupero i materiali dei quali ci disfiamo".

Il servizio di raccolta differenziata di prossimità in fase sperimentale, sarà attivato nelle zone di Sassa Scalo, Sassa paese, Zona Cerella, Genzano, Palombaia, Pagliare.

Le tipologie di bidoni che verranno posizionati sono:

Bianco per la Carta Cartone e Tetrapak

Giallo per la Plastica ferro alluminio e metalli

Marrone per l’Organico

Blu per il Vetro

Verde per l’Indifferenziato Secco Residuo.

Oltre ai contenitori per le varie tipologie di rifiuto, verranno consegnati l’ecocalendario e il rifiutologo che specificano i giorni e le modalità di conferimento per ogni tipologia di rifiuto e 100 buste biodegradabili compostabili per il rifiuto organico. Per la buona riuscita del servizio è fondamentale la collaborazione di tutti, "perché saremo chiamati a separare i rifiuti all’interno delle nostre abitazioni e conferire nei contenitori avendo cura di non lasciare sacchetti fuori dagli stessi. Non verranno svuotati i contenitori con tipologie di rifiuto difforme da quello previsto".

I rifiuti ingombranti, RAAE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), grandi quantità di potature e sfalci, batterie e pneumatici non vanno abbandonati vicino ai cassonetti, devono essere smaltiti portandoli presso il Centro di Raccolta in zona Bazzano (da giugno sarà aperto quello di Pile), contattando il numero verde di ASM, 800208820; attualmente, causa Covid si accede solo previo appuntamento.