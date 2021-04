L'Aquila, anniversario del terremoto: i provvedimenti per la viabilità

Al fine di evitare potenziali assembramenti e di consentire un sereno e regolare andamento del programma promosso dal Comune dell’Aquila insieme con le associazioni dei familiari delle vittime del sisma e altre istituzioni, la polizia municipale ha adottato un’ordinanza sulla viabilità con alcune prescrizioni per il 5 e 6 aprile, giorno della ricorrenza del dodicesimo anno dal terremoto.

In particolare, dalle 16 alle 22 del 5 aprile saranno vietati transito e sosta a piazza Duomo, in occasione della messa in suffragio delle vittime alla chiesa delle Anime Sante e delle successive accensioni del braciere e del fascio di luce, mentre il 6 aprile, dalle 10 alle 13, sarà vietata la sosta lungo via XX settembre, dal civico 52 fino all’incrocio con via dell’Orto agrario.

Sempre su via XX settembre, sarà interdetta la circolazione limitatamente allo svolgimento della cerimonia in ricordo in ricordo delle vittime della Casa dello Studente, programmata per le 12 davanti all’area che ospitava lo stabile in questione fino alla notte del 6 aprile 2009.