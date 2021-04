Campagna vaccinale Covid, in Abruzzo somministrate 245mila dosi

Salgono a 245.802 le somministrazioni di vaccino anti Covid in Abruzzo, su un totale di 286.930 dosi consegnate (pari all'85,7%).

Dando uno sguardo alle somministrazioni per categoria, sono stati vaccinati 62.611 operatori sanitari e socio-sanitari, 1.558 memri del personale non sanitario, 7.782 ospiti di case di riposo, 99.255 over 80, 7.462 membri delle forze armate, 27.549 addetti del personale scolastico (39.585 dosi, secondo il report del ministero della Sanità, rientrano nella categoria "altro").

In totale, in Italia, sono state somministrate 11.081.612 dosi su 12.790.080 consegnate (8.709.480 Pfizer, 1.328.200 Moderna, 2.752.400 AstraZeneca). Il totale delle persone vaccinate anche con il richiamo è di 3.443.161.

Sileri: "8 milioni di dosi entro aprile"

"Sicuramente" in arrivo in Italia 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro aprile. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno sicuramente 8 milioni. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8 milioni gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino".

"Questa è la seconda Pasqua che passiamo col Coronavirus ma quest’anno è diverso, non abbiamo un lockdown nazionale, oggi abbiamo una prospettiva, la vaccinazione ci consentirà di uscire da questa tragedia", aggiunge, continuando: "Le differenze nelle vaccinazioni, fra le diverse regioni, così come sulla fascia 70-79 anni, saranno colmate in 2-3 settimane".

"Una parte del problema è dipeso dall’utilizzo dei vaccini e anche il meccanismo della prenotazione non è stato omogeneo nel Paese - ha aggiunto - Gli errori si fanno ma la forza è saper correggerli quanto prima".