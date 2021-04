L'Aquila: addio a Giovanna Di Matteo, curatrice del corteo storico della Perdonanza. Il cordoglio di Biondi

Lutto all'Aquila per la scomparsa di Giovanna Di Matteo, storica dell'arte, per 14 anni curatrice del corteo storico e degli abiti d'epoca della Perdonanza.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a nome personale e della Municipalità, esprime "profondo cordoglio": “Nei giorni della ricorrenza del dolore, un altro lutto pervade la comunità aquilana, Giovanna purtroppo non ce l’ha fatta e perdiamo una figura di altissimo spessore culturale. Una personalità dalla valenza poliedrica, per anni e anni storica dell’arte della Soprintendenza, curatrice di mostre in Abruzzo, scrittrice di saggi, disegnatrice. Per noi era la donna che ha rivoluzionato l’aspetto estetico e storico della Corteo della Bolla del Perdono, riconfigurando, grazie alle sue eccellenti doti di sarta esperta storica, i costumi del Corteo stesso, di cui era diventata la vera anima contribuendo anche lei al riconoscimento della nostra Perdonanza quale patrimonio immateriale culturale dell’umanità Unesco. La ringraziamo per tutto quello che ha fatto, consapevoli che ci mancherà, molto”.