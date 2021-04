Covid, in Italia tornano a salire terapie intensive e ricoveri ordinari

In Italia sono 10.680 i casi di Covid-19 registrati il 5 aprile, per un totale di 3.678.944 contagi dall’inizio della pandemia.

Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute. I nuovi casi sono stati rilevati su 102.795 tamponi giornalieri, compresi i test rapidi antigenici.

Sale la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati: il dato è al 10,4% (7,18% il giorno precedente). Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva: sono 3.737. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34 in più del giorno precedente (domenica -11). Gli ingressi registrati in terapia intensiva in 24 ore sono 192.

Salgono, dopo 5 giorni in diminuzione, anche i ricoveri ordinari: sono 28.785, 353 in più del giorno precedente (ieri -57). Sono 537.574 le persone in isolamento domiciliare (+674). Le vittime registrate in 24 ore sono 296, in calo rispetto al giorno precedente (326). In totale, i morti dall’inizio della pandemia sono 111.326.

Vaccini

In Abruzzo sono state somministrate 248.346 dosi di vaccino sulle 316.730 consegnate (78,4%). In totale, in Italia, le somministrazioni sono 11.215.062 su 14.136.480 dosi consegnate (79.3%).