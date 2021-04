6 aprile: cerimonia commemorativa alla Casa dello Studente

Un lungo silenzio ha accompagnato l'intima cerimonia commemorativa in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che si è tenuta stamane, a mezzogiorno, davanti il sito della Casa dello studente, in via XX Settembre, laddove morirono 8 ragazzi, uno dei luoghi simbolo della tragedia aquilana di 12 anni fa.

Alla cerimonia hanno presenziato l’arcivescovo metropolita dell’Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi, il prefetto Cinzia Torraco, il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi, il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, il sindaco di Villa Sant’Angelo Domenico Nardis, in rappresentanza dei comuni del cratere, Antonietta Centofanti e Vincenzo Vittorini del Comitato dei familiari delle vittime e il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio.

Presente anche la deputata Stefania Pezzopane.