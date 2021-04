L’Aquila, ventinovenne arrestato per violenza sessuale su minore

Un ventinovenne aquilano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di L’Aquila con le accuse di violenza sessuale su minore e lesioni personali.

L’uomo era già noto alle Forze dell’Ordine. Lo scorso 31 agosto, in seguito ad indagini partite da una segnalazione anonima, i militari lo avevano sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di spaccio avveniva in alcuni luoghi di aggregazione di adolescenti e bambini, che l’uomo, dopo il periodo trascorso ai domiciliari, era tornato a frequentare assiduamente.

Il ventinovenne si trova ora agli arresti domiciliari.