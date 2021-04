Coronavirus Abruzzo, i dati del 10 aprile: 238 nuovi casi e 13 decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 238 nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 93 anni. 13 i decessi. 201 guariti in più rispetto a ieri.

Dei 238 nuovi postivi 102 sono stati registrati nell’Aquilano, 77 nel Chietino, 10 nel Pescarese, 44 nel Teramano ( 4 con residenza in accertamento). Eseguiti 4281 tamponi molecolari e 1658 test antigenici. 13 i decessi. Gli altri dati: 55277 guariti (+201), 10226 attualmente positivi (+23), 557 ricoverati in area medica (-14), 67 ricoverati in terapia intensiva (-1), 9602 in isolamento domiciliare (+38).