Addio a Massimo Cuttitta: l'ex pilone dell'Aquila Rugby e della Nazionale è morto per Covid

Lutto nel rugby italiano.

L'ex pilone della nazionale, Massimo Cuttitta, è morto per Covid. Aveva 54 anni.

Cuttitta, che con gli Azzurri aveva collezionato 70 presenze, aveva giocato anche all'Aquila, nell'Aquila Rugby, per ben tre anni, dal 1985 al 1988, insieme al fratello gemello Marcello. Nel 1988 passò al Milan, con cui vinse quattro scudetti, perdendo però la finale del 1994 proprio contro L'Aquila.

Nel 2016 Cuttitta tornò a vestire i colori neroverdi in qualità di consulente per gli allenamenti della mischia. A chiamarlo fu il compianto Mauro Zaffiri.

Il cordoglio della Fir Abruzzo

Se n'è andato Massimo "Mouse" Cuttitta, ricoverato nei giorni scorsi per Covid. Se ne va un giocatore e un uomo straordinario. Già cuore della mischia dell'Aquila Rugby alla fine degli anni Ottanta, azzurro fino al 2000, aveva avuto una carriera altrettanto brillante, arrivando ad allenare gli avanti della nazionale scozzese per sei anni, fino al 2015. Nel 2016 era tornato all'Aquila per allenare la mischia neroverde. Il capoluogo abruzzese e tutto il rugby italiano l'hanno sempre amato. Ai familiari, agli amici e agli ex compagni di mischia va l'abbraccio forte di FIR Abruzzo, dello staff, dei tecnici e di tutto il movimento ovale abruzzese. Ciao Mouse.