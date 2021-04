"Aborto farmacologico. Una conquista da difendere": al via in Provincia dell’Aquila la nuova campagna dell’Uaar

Da oggi al via anche in Provincia dell’Aquila, dopo Pescara e Teramo, la nuova campagna dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) “Aborto farmacologico: una conquista da difendere”, che vede come testimonial Alice Merlo, una giovane donna che nei mesi scorsi ha raccontato la propria esperienza in un post su Facebook denunciando che i "maggiori problemi legati all'ivg siano da ricondurre alle dinamiche colpevolizzanti, alla riprovazione sociale per aver fatto quella scelta, all'imposizione del senso di colpa e del dolore".

I manifesti 6x3 su cui campeggia l’immagine della campagna saranno esposti in punti strategici del Capoluogo, quali la zona Ospedale e quella della Regione per sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di aborto farmacologico. 2A febbraio 2021, l'assessora alla Sanità Nicoletta Verì e il Direttore generale della Sanità della Regione Abruzzo Claudio D'Amario, hanno inviato una circolare con la 'forte raccomandazione alle Asl regionali […], affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari'. L’intento dell’assessora e del direttore sarebbe quello di garantire sicurezza, ma vorremmo chiedere loro se conoscono la situazione dell’obiezione di coscienza che colpisce la nostra Regione, dove più del 80% dei medici ospedalieri non è disponibile a fornire il servizio per l’aborto", sottolinea la coordinatrice dell'Uaar Liana Moca.

"La situazione è aggravata anche da parte del personale infermieristico che si dichiara obiettore. Un’ipocrisia che toglie ancora una volta diritti alle donne. L’uso della RU486 è utilizzabile in completa sicurezza a casa, senza lo stress del ricovero e senza dover essere sottoposte a contatto con personale ospedaliero “giudicante”. Chiediamo alla assessora Verì e al Direttore D’Amario di potenziare i servizi per la salute della donna, a 360°, garantendo l’autodeterminazione delle donne sotto tutti i punti di vista, anche in quello di abortire nella maniera più tranquilla e sicura".